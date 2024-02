Wan Leader Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Wan Leader liegt bei 8,31, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt und die Aktie daher als preisgünstig erscheinen lässt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen werden als "neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Allerdings zeigt der 25-Tage-RSI, dass Wan Leader überkauft ist und daher für diesen Punkt der Analyse als "schlecht" bewertet wird.