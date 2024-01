Wan Kei Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Wan Kei-Aktie verzeichnet in der technischen Analyse einen durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 2,21 HKD. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,2 HKD, was einem Abweichung von -45,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 1,19 HKD, was einer geringfügigen Abweichung von +0,84 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wan Kei-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Wan Kei. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder stark im Fokus noch vernachlässigt ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 29,41 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet weder auf Überkauf noch auf Überverkauf hin und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wan Kei-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Wan Kei derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

