Wan Kei Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Wan Kei, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Wan Kei im Vergleich zur Branche Bauwesen eine niedrigere Rendite von 0 % bietet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,13 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 HKD lag, was einem Unterschied von -43,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs und somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. In den Diskussionen der letzten Tage wurden ausschließlich negative Meinungen zu Wan Kei geäußert, was zu dieser Einschätzung führt.