Wan Cheng Metal Packaging Company Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Wan Cheng Metal Packaging-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD liegt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,19 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,21 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -9,52 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wan Cheng Metal Packaging-Aktie weist eine Ausprägung von 100 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Das Gesamtbild ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Wan Cheng Metal Packaging festgestellt werden. Daher wird sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält die Aktie daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.