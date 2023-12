Walvax Biotechnology Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Walvax Biotechnology hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,61 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0,38 Prozent, wobei Walvax Biotechnology mit 44,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walvax Biotechnology liegt bei 51,19, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. In der Biotechnologie-Branche beträgt das KGV 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Walvax Biotechnology derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".