Walvax Biotechnology Aktie: Quo vadis?

Die Dividendenrendite für Walvax Biotechnology beträgt derzeit 0,05 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,05 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral". In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,25 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche einer Underperformance von -45,45 Prozent entspricht. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite bei -2,07 Prozent, wobei Walvax Biotechnology um 43,19 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Walvax Biotechnology war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Walvax Biotechnology mit einem aktuellen Wert von 46,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.