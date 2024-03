Walvax Biotechnology Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkursvergleich des Unternehmens Walvax Biotechnology zeigt eine Rendite von -51,97 Prozent im letzten Jahr. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt die Rendite 31,81 Prozent niedriger. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -18,04 Prozent, wobei Walvax Biotechnology aktuell 33,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Walvax Biotechnology derzeit bei 0. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" ergibt sich eine negative Differenz von -1,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walvax Biotechnology liegt bei 39, was in etwa dem Durchschnittswert der Branche entspricht. Aus fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.