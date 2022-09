Walt Disney setzt vielleicht nicht auf Gaming, hat womöglich jedoch einen besseren Trumpf

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) ist dabei, im Streaming-Bereich den Markt mächtig durcheinanderzuwirbeln. Das Management des US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzerns kann auf ein starkes Content-Repertoire blicken. Wir erkennen das anhand der vielen neuen Star-Wars- oder auch Marvel-Auskopplungen, die derzeit das Angebot von Disney+ bereichern.

Allerdings bewegt der Markt sich weiter. Anbieter wie Netflix setzen aus diesem Grund zum Beispiel auf das Gaming-Streaming. Natürlich ist das eine sinnvolle Ergänzung. Aber ob das der große Wurf ist? Who knows.

Das Management von Walt Disney scheint einen etwas anderen Weg gehen zu wollen. Blicken wir auf die Details. Für mich ist das vielleicht die logischere Fortführung. Im Endeffekt müssen das jedoch die Investoren und der Markt der Medien-Konsumenten beantworten.

Walt Disney: Kein Gaming, sondern Live-Streaming!

Offensichtlich hat das Management von Walt Disney bei Disney+ eine andere Strategie eingeschlagen: Nämlich das Live-Streaming. Seit geraumer Zeit existieren Gerüchte, dass der Medienkonzern in diese Richtung tendiere. Erste Medien sprechen davon, dass die bisherigen Tests so erfolgreich gewesen seien, dass eine Einbindung möglich wäre.

Dabei gibt es auch ein erstes Format, das testweise zur Verfügung stehen könnte: die neue Staffel von Dancing with the Stars, die der US-Konzern exklusiv über Disney+ anbieten möchte. Und das entsprechend per Live-Stream. Eine neue Möglichkeit oder die logische Konsequenz?

Natürlich können Kritiker anführen, dass es lediglich das ist, was früher einmal das klassische Fernsehen ausgemacht hat. Auch hier hat es Sport- oder kulturelle Events gegeben, die eben live übertragen worden sind. Aber das kann auch über das Streaming klappen. Durch die technischen Möglichkeiten wären wir hingegen nicht mehr an fixe Uhrzeiten gebunden, sondern könnten auch später einsteigen. Weniger bis keine Werbung rundet das Angebot ab. Durchaus eine clevere Strategie, die Walt Disney hier womöglich wählt.

Irgendwie logisch …

Um fair zu bleiben: Live-Streaming ist nicht so neu, wie es klingen mag, Walt Disney auch nicht unbedingt der erste Anbieter. Im Sport-Bereich gibt es dieses Format bereits, die Champions League zum Beispiel läuft in Teilen auf Amazon und bei anderen Anbietern. Dancing with the Stars ist zwar kein Sport-Konzept, aber der Live-Ansatz ist ähnlich.

Trotzdem kann Walt Disney damit eine weitere mögliche Erfolgswelle reiten. Ich werte das Engagement jedenfalls sehr positiv. Viele Wege können zum Ziel führen. Warum nicht das, was früher auch beim klassischen Fernsehen funktioniert hat, aber nun eben ein Update im Streaming-Bereich bekommen könnte?

Der Artikel Walt Disney setzt vielleicht nicht auf Gaming, hat womöglich jedoch einen besseren Trumpf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022