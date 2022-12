Walt Disney liefert 134 Mio. US-Dollar an der Kinokasse mit Avatar 2: Enttäuschend

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) ist mehr als Streaming und Freizeitparks. Das Kerngeschäft umfasst unter anderem im Medienbereich auch das Produzieren von Filminhalten für die Kinoklasse. Aufgrund eines breiter adressierbaren Publikums ist auch dieser Geschäftsarm (oder Finger?) weiterhin ein wichtiges, prägendes Merkmal für den Gesamtkonzern.

Zuletzt hat Walt Disney den zweiten Teil von Avatar veröffentlicht. Der erste Teil aus dem Jahre 2009 war ein bahnbrechender Erfolg. Zumindest das kurzfristige Update zeigt jedoch, dass es auch ein wenig Enttäuschungspotenzial geben kann.

Walt Disney: 134 Mio. US-Dollar mit Avatar 2

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich demnach die Zahlen von Avatar 2 am Startwochenende angesehen. In den USA und in Kanada hat der Film am Eröffnungswochenende offenbar 134 Mio. US-Dollar eingespielt. Der größere Kontext ist jedoch, dass das Ergebnis vergleichsweise enttäuschend ist.

Ursprünglich gingen die Prognosen von Walt Disney davon aus, dass man 150 Mio. US-Dollar am Startwochenende einnehmen dürfte. Laut Daten von Boxoffice Pro gab es vonseiten der Analysten Umsatzziele in einer Spanne zwischen 145 und 179 Mio. US-Dollar. Die 134 Mio. US-Dollar dürften daher die Erwartungshaltung leicht verfehlt haben.

Natürlich ist der US-Medien- und -Freizeitkonzern nicht nur von diesem Ergebnis abhängig. Es ist dennoch einer der am meisten erwarteten Film des Jahres 2022. Trotzdem: Selbst wenn die Zahlen enttäuschend sind, so handelt es sich erst einmal um das Startwochenende. Ob Inflation und preisbewusstere Verbraucher ein Problem im Moment sind? Ebenfalls eine Option. Aber wir müssen im Moment mit den Zahlen arbeiten, die wir haben.

Sehen wir es positiv

Wir können die 134 Mio. US-Dollar, die der zweite Teil von Avatar eingespielt hat, auch positiv sehen. Im Endeffekt ist das ein Wert, der einen dreistelligen Millionenumsatz an lediglich einem Wochenende bedeutete. Es bahnt sich an, dass diese Erlöse (die übrigens nur in den USA und in Kanada für diese Zwecke aufgezeichnet worden sind) noch weiter wachsen.

Walt Disney kann an der Kinokasse daher auch noch weiter überzeugen und hat derartige Reihen, die man exklusiv dafür produziert. Selbst wenn der zweite Teil von Avatar bei den Ergebnissen hinter die Erwartungen zurückfällt: Es warten noch neue Trilogien aus der Star-Wars-Reihe sowie ein für das Jahr 2024 angekündigter dritter Teil von Avatar. Und vermutlich viele, viele Filme mehr.

Die Kinokasse bleibt für Walt Disney daher ein Umsatzbringer. Auch wenn der Markt sich auf Streaming und Freizeitparks konzentriert. Für mich sind die 134 Mio. US-Dollar ein Weckruf dafür, dass stets mehr hinter dem Konzern steckt, als wir auf den ersten Blick sehen.

