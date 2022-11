Walt Disney jetzt kaufen? Die einfache Investitionsthese!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) jetzt kaufen, ja oder nein? Im Endeffekt sind sich viele Investoren offensichtlich nicht sicher, was sie tun sollten. Der Quartalszahlenschock sitzt tief. Aber warum eigentlich? Nettoneukunden im Streaming-Segment waren solide, die Umsätze verbesserten sich. Zudem ist der Konzern profitabel.

Vielleicht liegt es an der ergebnisseitig teureren fundamentalen Bewertung. Wobei wir auch das Teuer-Argument entkräften können. Lass uns daher heute einen Blick auf eine ziemlich einfache Investitionsthese bei der Aktie von Walt Disney riskieren. Vielleicht zeigt das, dass die Anteilsscheine tendenziell nicht unattraktiv sein dürften.

Walt Disney: Eine einfache Investitionsthese

Bei der Aktie von Walt Disney sehe ich jedenfalls ein ziemlich einfaches Setting. Wir sehen die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs in Höhe von 87,50 Euro. Das liegt lediglich noch einen kleinen Hüpfer oberhalb des Kursniveaus im Corona-Crash. Wenn wir überlegen, was das bedeutet, ist es eigentlich relativ simpel: Die jetzige Bewertung preist den Pessimismus der Pandemie wieder ein. Schockschwere Not!

Aber, Moment einmal. Walt Disney hat doch in den letzten Jahren jede Menge Fortschritte gemacht. So zum Beispiel bei Disney+, wo man inzwischen 164,2 Mio. Abonnenten vorweisen kann. Zum Vergleich: Zu Anfang der Pandemie und nach dem ersten Quartal des Jahres 2020 (das zum Jahreswechsel endete) lag der Abonnentenkreis hier noch bei gerade einmal 26,5 Mio. Abonnenten. Konzernübergreifend hat der US-Konzern inzwischen 172 Mio. Abonnenten dazugewonnen. Uff, wir können also jetzt dieses Kraftpaket noch einmal zu der günstigen Bewertung von damals kaufen.

Weiter geht’s: Walt Disneys zweiter Bereich ist das Freizeitparksegment. Okay, okay, die Cash-Cow lieferte zuletzt nicht die hohen Ergebnisse wie erwartet. Steigende Kosten und eine belastende Verbraucherstimmung mögen belasten, aber der Peer ist auch hier relevant: Noch vor zwei Jahren und im Tiefpunkt des Corona-Crashs wussten wir nicht, wie lange die Parks geöffnet bleiben können. Wann überhaupt mal wieder Menschen Einlass finden oder wann wir uns wieder der Normalität nähern.

Im Endeffekt sehen wir daher: Walt Disney ist heute ein ganz anderer Streaming-Konzern. Zudem bin ich der Meinung, dass auch das Freizeitparksegment wieder eine deutlich bessere Perspektive besitzt. Der Preis ist trotzdem plötzlich wieder der von damals.

Simpel, oder?

Na klar: Es ist nicht alles Gold, was bei Walt Disney im Moment in den Quartalszahlen glänzt. Ein bisschen Lack mag ab sein, vor allem was die Ergebnisse, die Inflation und die allgemeine Wirtschaftsperspektive angeht. Wenn ich mir das Unternehmen und die Fortschritte ansehe, so glaube ich (ziemlich einfach): Zu den Pandemie-Preisen ist die Aktie gewiss sehr attraktiv.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

