Walt Disney: Ein Zahlenfest!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Auch Walt Disney (WKN: 855686) hat im Rahmen der Quartalsberichtssaison ein neues operatives Update vorgelegt. Es scheint den Anlegern jedenfalls zu schmecken, die Aktie stieg in der Folge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Und das lediglich im späten US-Handel.

Insgesamt geht es um Wachstum im Streaming-Markt und einen operativen Turnaround im klassischen Kerngeschäft. Ob Walt Disney an lediglich einer oder an beiden Fronten liefern konnte? Sagen wir es für den Moment so: Es gibt kaum einen Grund zur Enttäuschung.

Walt Disney: Starke Zahlen & mehr!

Das Management von Walt Disney kann wirklich ein solides operatives Update vorlegen. Im dritten Vierteljahr des Fiskaljahres 2022 kletterte der Umsatz um 26 % auf 21,5 Mrd. US-Dollar. Für die ersten neun Monate sehen wir damit ein Plus von sogar 28 % auf 62,5 Mrd. US-Dollar. Ein Nettoergebnis in Höhe von 1,09 US-Dollar auf bereinigter Basis ist wirklich sehr solide. In neun Monaten schaffte es der Medien- und Freizeitkonzern hier auf einen Wert von 3,22 US-Dollar, was 69 % über dem Vorjahreswert liegt.

Wenn überhaupt ist lediglich der freie Cashflow noch eine Baustelle. Aber mit 187 Mio. US-Dollar ist auch diese Kennzahl zumindest wieder positiv. Für die ersten neun Monate beläuft sich der Wert auf ein Minus von 317 Mio. US-Dollar. Trotzdem: Das Zahlenwerk geht insgesamt in eine gute, vielversprechende Richtung.

Entscheidend ist für die Investoren natürlich stets auch, was das Streaming-Segment macht. Walt Disney enttäuscht auch an dieser Front nicht. Disney+ schafft es alleine bereits auf 152,1 Mio. Abonnenten. ESPN+ mit 22,8 Mio. und Hulu+ mit 46,2 Mio. runden den Gesamtmix ab. Dadurch kommt der Gesamtkonzern inzwischen auf 221,1 Mio. Abonnenten konzern- und dienstübergreifend. Kleiner Hinweis: Damit ist das Management auf einem guten Kurs, um mit Netflix gleichzuziehen. Wobei es für einige Analysten natürlich um eine gewisse Dienst-Vergleichbarkeit geht und natürlich um die Monetarisierung.

Walt Disney liefert jedoch auch hier Besserung. Bei Disney+ stieg der durchschnittliche Umsatz je Nutzer um 5 % im globalen Durchschnitt auf 4,35 US-Dollar. Insbesondere in der quantitativ wichtigen Hotstar-Region betrug das Wachstum 54 % auf 1,20 US-Dollar. Das zeigt, dass sich wirklich viele Dinge in eine richtige Richtung bewegen.

Value und Wachstum: Die zwei Investitionsthesen!

Bei Walt Disney gibt es daher zwei intakte Investitionsthesen. Zum einen das operative Kerngeschäft, das wieder profitabel ist und zunehmen wird. Value-Potenzial liegt in der Luft, wobei eine fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 27 auf Basis dieser Zahlen in der Luft liegt.

Gleichzeitig liefert der US-Konzern konsequent, was das Streaming-Wachstum angeht. Wir als Foolishe Investoren können sehr zufrieden sein. Es hat lange und über eine Pandemie hinweg gedauert. Aber vielleicht sehen wir jetzt endlich das, was wir seit Jahren in Walt Disney sehen wollen: Profitabilität, Wachstum, Qualität und sogar einen moderaten Preis. Was wollen wir eigentlich noch mehr?

Der Artikel Walt Disney: Ein Zahlenfest! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022