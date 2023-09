Walt Disney Quartalszahlen: Analysten-Prognose – Umsatzrückgang, aber 60% Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

ARTIKEL:

In knapp zwei Monaten wird das bekannte Unternehmen Walt Disney aus Burbank, USA seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Walt Disney im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Walt Disney Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 142,23 Mrd. EUR und in 64 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten halten den Atem an in Erwartung der Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz leicht zurückgeht im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Walt Disney einen Umsatz von 18,58 Mrd. EUR und nun wird mit einem Rückgang um -28,23 Prozent auf 13,34 Mrd. EUR...