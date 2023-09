Walt Disney: Potenzial von +30,88% - Analysten uneins

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der gestrige Handelstag am Finanzmarkt bescherte Walt Disney eine Kursentwicklung von +0,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Rückgang um -3,33%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch wie sehen die Analysten die Situation? Im Durchschnitt liegt das mittelfristige Kursziel bei 101,32 EUR – ein potenzielles Plus von +30,88%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während 17 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie optimistisch bewerten, finden sieben Experten lediglich “halten” angebracht und zwei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,13 unverändert.