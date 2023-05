Walt Disney: Potenzial von +22,60% zum Kursziel - 114,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Walt Disney am Finanzmarkt um +0,32% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +5,67%. Die Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Walt Disney 114,62 EUR. Entsprechend der Meinung von durchschnittlich 19 Bankanalysten bietet die Aktie ein beachtliches Kurspotenzial von +22,60%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und bewerten die Aktie teils neutral oder etwas abwartender.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,41. Insgesamt halten jedoch noch immer rund 81% der Analysten eine Investition in Walt Disney für empfehlenswert.