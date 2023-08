Walt Disney: Potenzial für Kursanstieg um 18,07% auf 93,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney verzeichnete gestern einen Anstieg von +0,61%. In der vergangenen Woche gab es jedoch ein Minus von -2,47%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt. Analysten sehen das anders und sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Walt Disney liegt bei 93,03 EUR und würde damit eine Steigerung des aktuellen Wertes um +18,07% bedeuten. Von insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen 22 die Aktie mit ‘Kauf’ oder ‘Starker Kauf’, während sich sieben Experten neutral positioniert haben (‘Halten’). Lediglich zwei Experten empfehlen den Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,13.

Fazit:

• Walt Disney stieg gestern um +0,61%

• Mittelfristiges Kursziel: 93,03 EUR

• Positive Einschätzung durch Analysten

• Anteil optimistischer...