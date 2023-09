Walt Disney: Potential von 30,89% - Kursziel bei 101,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney hat nach Ansicht der Analysten derzeit ein ungenutztes Potenzial. Das wahre Kursziel liegt um +30,89% über dem aktuellen Preis.

• Am 31.08.2023 sank die Walt Disney-Aktie um -0,71%

• Das Kurspotenzial beträgt +30,89%, wenn das mittelfristige Ziel von 101,02 EUR erreicht wird

• Das Guru-Rating für Walt Disney bleibt mit 4,03 gleich

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von Walt Disney um -0,71%. Dies bedeutet eine neutrale Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen und somit auch einer vollständigen Woche mit einem Plus von nur +0,38%.

Die Marktexperten haben jedoch eine klare Meinung zur derzeitigen Stimmung rund um diese Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel für Walt Disney liegt aktuell bei 101,02 EUR.

Angesichts dessen sind sich Bankanalysten einig darüber dass es einen mittelfristigen...