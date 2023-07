Walt Disney: Kursziel von 111,59 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney verzeichnete am 07.07.2023 eine negative Kursentwicklung (-0,11%) und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Gesamtergebnis von -0,72%. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 111,59 EUR hat – was einem Potenzial von +38,01% entspricht.

• Walt Disney: aktuelles Kurspotenzial bei +38,01%

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +74,19%

• Guru-Rating nun bei 4,29 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Von insgesamt 17 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen und sechs weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Experten bewerten sie als “halten”. Die positive Einschätzung des Unternehmens zeigt sich auch im hohen Anteil (74,19%) an optimistischen Analysten.