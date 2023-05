Walt Disney: Kursziel und Analystenbewertungen im Fokus - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney hat gestern eine positive Kursentwicklung von +3,09% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage resultierten jedoch in einem Rückgang von -2,02%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Walt Disney-Aktie bei 114,11 EUR. Dieses Ziel wurde von einer Gruppe aus 19 Analysten als starker Kauf bewertet. Weitere 18 Analysten bezeichnen die Aktie als kaufenswert und sechs Experten halten sie für neutral. Kein einziger Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Wenn die Bankanalysten Recht behalten, könnte sich ein Investment in Walt Disney lohnen: Das aktuelle Potenzial beträgt bis zu +25,10%. Der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,41.

Die Meinungen der Expertengruppen sind allerdings gespalten angesichts des jüngsten positiven Trends der...