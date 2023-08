Walt Disney: Kursziel bei 93,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 93,03 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +15,15%.

• Walt Disney stieg gestern um +0,16%

• Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summieren sich auf +3,69%

• 17 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Walt Disney am Finanzmarkt um +0,16% zu und erreichte damit eine Steigerung von insgesamt +3,69% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Walt Disney beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 93,03 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +15,15%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Insgesamt empfehlen jedoch 70,97% der Analysten die...