Walt Disney: Kursziel bei 101,62 EUR – Analysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen eher schwach entwickelt und am gestrigen Tag ein Minus von -2,44% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 101,62 EUR.

Wenn die Prognose zutrifft, könnte das Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +34,26% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt nach der jüngsten Entwicklung des Trends. Von insgesamt 16 Analysten sehen immerhin noch +70,00% eine Kaufempfehlung als gerechtfertigt an.

Zudem bewerten fünf Experten die Aktie positiv mit “Kauf”, während sieben weitere das Rating “halten” geben und zwei sogar zum Verkauf raten würden. Das Guru-Rating bleibt jedoch unverändert bei einem Wert von 4,10...