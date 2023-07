Walt Disney: Kurspotenzial von +38,04%

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie des amerikanischen Unterhaltungskonzerns Walt Disney weist derzeit laut Analysten eine deutliche Unterbewertung auf. Das mittelfristige Kursziel beträgt 108,92 EUR und damit ein Kurspotenzial von +38,04%. Der Guru-Rating liegt im Moment unverändert bei 4,29 nach 4,29.

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie um -2,04%, in den letzten fünf Handelstagen jedoch verzeichnete sie einen Zuwachs von +0,59%. Dies zeigt eine relativ neutrale Stimmung am Markt.

Von insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen aktuell 17 die Aktie als starken Kauf und sechs Experten sehen sie optimistisch als “Kauf”. Acht Analysten geben das Rating “halten”.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Walt Disney ist unterbewertet und birgt somit ein großes Potenzial für Investoren. Analysedaten belegen zudem eine positive Einschätzung seitens der...