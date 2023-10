Walt Disney: Kurspotenzial von +20,01% - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +20,01% über dem gegenwärtigen Niveau.

• Die Aktie legte am 06.10.2023 um +2,64% zu

• Das aktuelle Kursziel für Walt Disney beträgt 94,01 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,13

Am gestrigen Handelstag stieg die Walt Disney-Aktie um +2,64%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Rendite insgesamt +1,56%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Walt Disney liegt derzeit bei 94,01 EUR. Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten würde dies Investoren ein Potenzial von bis zu +20,01% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in jüngster Zeit.

Insbesondere sehen jedoch 17 Analysten (70%), dass die Aktien ein starker Kauf...