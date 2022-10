Walt Disney: KGV 17? Oder 15 … oder sogar 13?!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walt Disney (WKN: 855686) ist immer entscheidender. Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern wird immer mehr nach seinem Value-Profil bewertet. In einem Markt, in dem Wachstum eben nicht mehr so stark gefragt ist, zählt das Streaming immer weniger. Zumindest solange wir hier keine Ergebnisse sehen.

Allerdings ist es überaus relevant, wie Walt Disney derzeit bewertet ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von 17 könnte möglich sein. Mittelfristig sogar ein Wert von 15 oder 13. Lass uns das einmal etwas näher betrachten mit Blick auf diese für Value-Investoren nicht gerade unwichtige Kennzahl.

Walt Disney: Welches KGV ist realistisch …?!

Die Aktie von Walt Disney wird derzeit jedenfalls weiter unterhalb der Marke von 100 US-Dollar gehandelt. Laut Konsens der Analysten liegt die Bewertung für das laufende Geschäftsjahr 2023 (das seit ca. zwei Wochen aktiv ist) bei 17. In den kommenden zwei Jahren soll der Wert, so der Analystenkonsens, bei 15 liegen, beziehungsweise bei 13. Damit sehen wir, dass sich das Value-Profil mit einem moderaten Wachstum weiter ausbauen kann.

Die große Preisfrage ist natürlich, woher das kommen soll? Im Endeffekt sind es primär die Freizeitparks und alle anderen Geschäftsbereiche im Freizeitsegment, die wieder obenauf sind. Wie US-Fools inzwischen berichten, liegt die Auslastung in vielen US-Parks inzwischen wieder auf dem 2019er-Niveau. Die Pandemie ist dort offiziell zu Ende. Das heißt: Die Umsätze sprudeln wieder, und das mit höheren durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer. Im Durchschnitt geben die Verbraucher sogar 40 % mehr aus als noch vor der Pandemie. Damit finden wir einen einfachen Grund für ein mögliches Gewinnwachstum und starke Profitabilität. Zumal die Aktie gemessen am 2019er-Gewinn je Aktie derzeit mit einem KGV von ca. 14,4 bewertet wäre.

Möglich ist es daher, dass Walt Disney diese Bewertungen aufweist. Aber trotzdem gibt es natürlich Fragezeichen. Die Welt ist unsicher und von einer unsicheren Verbraucherstimmung geprägt. Diese Prognosen dürften unter der Prämisse auch weiterhin stark ausgelasteter Freizeitparks getroffen worden sein. Auch die Investitionen im Streaming-Segment dürften eine Rolle spielen. Sicher ist es daher nicht. Aber es ist zumindest ein solider Konsens vieler Analysten.

Reicht das …?!

Ob die Aktie von Walt Disney mit einem KGV zwischen 13 und 17 attraktiv bewertet ist, das ist eine interessante Frage. Im Endeffekt gibt es eine solide Qualität. Starke Freizeitparks, ein Mega-Streaming-Segment und die Möglichkeit, dass sogar dieser Geschäftsbereich langfristig skaliert: All das schafft eine solide Chance zu einem guten Preis. Aber in den vergangenen Jahren haben wir auch gesehen, dass das Geschäftsmodell nicht unangreifbar in jeder Krise ist. Entscheide selbst, ob dir die Qualität zu dem Preis gefällt. Interessant ist dieses Bewertungsmaß jedenfalls.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

