Walt Disney: Druck durch aktivistischen Investor spürbar

Bei der Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) gibt es einen aktivistischen Investor. Mit Third Point rund um Dan Loeb ist ein Starinvestor investiert, der den Ruf hat, nicht zimperlich zu sein. Ein aktives Einmischen in die Konzernführung und das Ansprechen unbequemer Richtungen gehören zum Repertoire der Hedgefondsgröße.

Allerdings gibt es jetzt offenbar einen Deal. Im Zentrum dessen steht eine Personalie, aber auch das Versprechen, dass der Druck nicht zu schnell ausgeübt wird. Schauen wir uns das etwas näher an.

Walt Disney: Druck erst 2024, aber eine neue Personalie

Eigentlich hatten Third Point und Dan Loeb angekündigt, bei einigen Themen schnell Druck machen zu wollen. So zum Beispiel beim Forcieren eines Spin-Offs von ESPN. Oder auch, was Aktienrückkäufe zu den derzeit günstigen Konditionen angeht. Aber auch in personeller Hinsicht wollte man Einfluss nehmen.

Letzteres ist bei Walt Disney zunächst offenbar gelungen. Gemäß einem aktuellen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wird Carolyn Everson Aufsichtsratsmitglied. Dabei handelt es sich um eine Veteranin auf dem Gebiet des Medien- und Content-Bereichs, die zukünftig eben ihrer Funktion nachkommen kann.

Third Point verpflichtet sich im Gegensatz dazu, bis zum Jahre 2024 mit dem sonstigen Management unisono zu gehen. Das bedeutet, dass es keine weitere Einflussnahme auf das operative Geschäft und die Management-Entscheidungen von Walt Disney geben soll. Für den Moment scheint das die Ausgangslage zu sein. Wobei sich Third Point insgesamt diplomatisch gegeben hat. Das zeigte sich zuletzt bei dem Thema ESPN, wo der neue aktivistische Investor jetzt offenbar die Konzernstrategie besser versteht.

Interessante Wendung!

Für mich ist relevant: Offenbar gibt es einen Interessenausgleich. Walt Disney bekommt weniger Druck und kann einer zu starken Einflussnahme aus dem Weg gehen. Aber es gibt eine neue Personalie, die für Third Point offenbar ausreichend sicherstellt, dass die eigenen Interessen gewahrt werden. Insgesamt geht es auch für Third Point um das Wohl der Investoren und die zukünftige Rendite. Schließlich gehört man zu diesem Kreis jetzt dazu.

