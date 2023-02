Walt Disney: Dividenden-Quatsch

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) und das Thema Dividende gehört der Vergangenheit an? Dachte ich zumindest. Das neue, alte Management erklärte nun im Rahmen des Earning-Calls zu den jüngsten Quartalszahlen, dass man eine Ausschüttung reinstallieren möchte.

Details gibt es noch nicht. Allerdings sagte die CFO, dass es zumindest eine kleine Dividende je Aktie geben soll, die deutlich unter den Ausschüttungen von vor der Pandemie liegen soll.

Für mich sieht das nach jeder Menge Dividenden-Quatsch aus. Walt Disney hat definitiv andere Prioritäten, die eine größere Aufmerksamkeit haben sollten.

Walt Disney: Den Dividenden-Quatsch im Blick!

Egal wie hoch die Dividende von Walt Disney letztlich ausfällt, letztlich können wir zwei Dinge sagen: Erstens, dass sie nicht wesentlich sein wird. Das Management zahlte früher mal 0,88 US-Dollar pro Halbjahr an die Investoren aus. Selbst jetzt läge dieser Wert gerade einmal bei 1,6 % pro Jahr. Und, wie gesagt: Es gibt wohl lediglich einen Bruchteil dessen. Absolut gesehen also eher Quatsch für die meisten Investoren.

Das wirklich Bittere ist für mich jedoch: Walt Disney dürfte selbst mit einem Bruchteil jede Menge Cash auskehren. In einer Zeit, in der man sich eigentlich auf das Wachstum konzentrieren sollte. Produktionen von Content sollten eine höhere Priorität besitzen, um mit Disney+ wieder auf Wachstumskurs zu sein. Zudem sollte das Management des US-Medien- und Freizeitkonzerns überlegen, ob man tief in die Taschen greift, um 100 % Kontrolle über Hulu zu erlangen. Jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag oder noch mehr für eine Dividende zum Ende des Jahres auszugeben, ist daher primär eines: Quatsch.

Möglicherweise ist das Kalkül des Managements von Walt Disney jedoch ein anderes: den aktivistischen Investor Peltz zu beruhigen. Eine Dividende kann Balsam für die Seele leidgeplagter Investoren sein. In der angedachten Höhe bleibe ich jedoch bei meinem Fazit: Es ist kurz gedacht und nicht unternehmensorientiert. Und das in einer Zeit, in der es Probleme zu lösen gilt oder man mit diesen Ressourcen smartere Investitionen tätigen könnte.

Selbst Aktienrückkäufe wären sinnvoller!

Das neue, alte Management von Walt Disney macht in seiner kurzen Amtszeit etwas Dividenden-Quatsch. Warum, wieso, weshalb? Dazu wissen wir noch nicht allzu viel. Wir können wohl nur erahnen, dass es sich für die meisten Investoren kaum um eine lukrative Ausschüttungsrendite handeln dürfte.

Bei der jetzigen Bewertung wären sogar Aktienrückkäufe die bessere Form der Kapitalrückführung. Walt Disney wird gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 16,6 bepreist. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, welchen Plan das Management hier verfolgt. Hoffen wir, dass der Schaden vergleichsweise klein bleibt.

Der Artikel Walt Disney: Dividenden-Quatsch ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Walt Disney.

