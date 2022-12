Walt Disney: Mit Chefwechsel ESPN-Strategiewechsel?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) hat mit Bob Iger einen neuen Chef, der den Gesamtkonzern wieder auf Vordermann bringen soll. Dafür hat er gerade einmal zwei Jahre Zeit. Vermutlich auch aus Eigeninteresse, denn der frühere CEO war eigentlich bereits im Ruhestand.

In zwei Jahren kann jedoch eine Menge passieren. Auch bei ESPN, dem Kabelanbieter, der mit ESPN+ in die Streaming-Sparte wechselte. Während Bob Chapek sich noch mit einem klaren Bekenntnis zu der Sporteinheit bekannte, kommen jetzt erneut Diskussionen auf. Erste Analysten sind der Ansicht, dass der US-Medien- und Freizeitkonzern im Jahre 2023 eine Abspaltung vorbereiten könnte. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Walt Disney: Neue Strategie für ESPN?

Es ist ein Analyst aus dem Hause Wells Fargo, der jetzt zumindest eine Abspaltung ESPNs von Walt Disney als wahrscheinlich ansieht. Seiner Ansicht nach sei das eine seiner Top-Medienwetten für das kommende Börsenjahr 2023. Unter Bob Iger könne eine derartige Neuausrichtung erfolgen.

Zudem würde sich ESPN mit mehr Eigenständigkeit besser weiterentwickeln können. Konkret sei es ebenfalls wahrscheinlich, dass die Konzerneinheit ein sogenanntes Streaming à la Carte anbieten wollte. Ein flexibleres Produktangebot könne womöglich die Reichweite und die Monetarisierung steigern.

Das Kernelement mit Blick auf Walt Disney ist für mich als Investor jedoch, dass erneut Diskussionen in ESPN und eine mögliche Abspaltung kommen. Die Möglichkeit ist zuvor auch diskutiert worden. Hedgefonds-Manager Dan Loeb wollte diese Option mit seinem Einfluss ursprünglich ebenfalls forcieren, hat sich jedoch dem alten Management in der Diskussion zunächst geschlagen gegeben.

Viele Diskussionen

Eines steht jedenfalls fest: Bei Walt Disney sind mit dem Wechsel an der Konzernspitze diese Diskussionen neu entfacht. ESPN scheint das Segment zu sein, das für den Gesamtkonzern und für die Summe der Marktbeobachter am wenigsten operativen Fokus ermöglicht, vermutlich aufgrund der nach wie vor vorhandenen Kabelsparte. Vergessen dürfen wir jedoch nicht, dass der US-Konzern mit dieser Unternehmenseinheit jede Menge Sportrechte erhält. Das könnte ein Content-Markt sein, in dem sich viele Konkurrenten in den kommenden Monaten und Quartalen bewegen.

Ob es im Jahr 2023 eine konkretere Entscheidung für eine mögliche Abspaltung gibt? Wie gesagt: Es gibt die ersten Analysten, die das kommen sehen. Für meinen Geschmack wäre das Management zunächst gut beraten, sich möglichst viele Optionen offenzuhalten. Und jetzt keine zu schnellen Entscheidungen zu treffen, die die Ausgangslage alsbald verändern.

Der Artikel Walt Disney: Mit Chefwechsel ESPN-Strategiewechsel? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022