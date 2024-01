Walt Disney-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney wird in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind zwei wichtige Aspekte, die bei der Einschätzung berücksichtigt werden. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab eine neutrale Empfehlung aufgrund von sowohl guten als auch schlechten Signalen.

Die technische Analyse zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 89,8 USD in den letzten 200 Handelstagen. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Einschätzung der Analysten in den letzten 12 Monaten war größtenteils positiv, mit 19 "Gut"-Bewertungen und 2 "Neutral"-Bewertungen. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten auch eine positive Kursentwicklung von 34,44 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 121,53 USD festgelegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Walt Disney kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...