Walt Disney: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 93,69 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Walt Disney eine Kursentwicklung von -0,16%. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage zeigt sich jedoch ein positives Ergebnis von +5,00%, was auf Optimismus am Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 93,69 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies den Investoren ein Potential in Höhe von +17,31%.

Von insgesamt 30 Experten sprechen sich aktuell 21 für einen Kauf der Walt-Disney-Aktie aus oder setzen sie auf “halten”. Lediglich zwei Experten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,13 und untermauert damit die positive Einschätzung der Analysten.