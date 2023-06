Walt Disney: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel bei 111,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Am gestrigen Handelstag gab es für die Aktie von Walt Disney eine Kursentwicklung von -1,74%. Damit summiert sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstagen auf -1,95%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch. Doch laut den Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 111,85 EUR. Wenn sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +33,96%.

Aktuelle Situation:

• Am 16.06.2023 mit -1,74%

• Das Kursziel liegt bei 111,85 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

17 Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Weitere sechs Experten setzen das Rating auf “Kauf”, während acht weitere Experten eine neutrale Bewertung vergeben haben.

Das positive Verhältnis zwischen optimistischen und neutral bewertenden Analysten liegt...