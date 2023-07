Walt Disney: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 108,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney hat in den letzten fünf Handelstagen um +2,06% zugelegt und auch gestern gab es ein Plus von +0,35%. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und haben das mittelfristige Kursziel auf 108,86 EUR festgesetzt. Das würde ein Kurspotenzial von +35,22% bedeuten.

• Gestern legte die Walt Disney-Aktie um +0,35% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 108,86 EUR

• Optimistische Einschätzung: Anteil positiver Ratings bei +74,19%

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Prognose übereinstimmen und einige eine neutrale Bewertung abgeben (8 Experten), gibt es doch insgesamt 23 positive Einschätzungen (17 starke Kaufempfehlungen und 6 Empfehlungen zum Kauf). Das Guru-Rating wurde ebenfalls angepasst und liegt nun bei einem Wert von 4,29.