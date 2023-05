Walt Disney: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 114,03 €

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 114,03 € und somit um -18,46% über dem aktuellen Wert.

• Am 28.04.2023 legte die Aktie um +2,64% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating nun bei 4,41

• Optimistische Einschätzung durch 81,25% der Analysten

Mit einem Plus von +2,64% am gestrigen Handelstag setzt Walt Disney seine positive Entwicklung fort und verzeichnet in den letzten fünf Tagen einen Anstieg um insgesamt +3,02%. Die Stimmung im Markt ist daher optimistisch.

19 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 6 Experten eine neutrale Bewertung abgeben (“halten”). Kein einziger Analyst spricht sich für einen Verkauf aus. Somit sind immer noch mehr als vier Fünftel (81,25%) der Experten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating...