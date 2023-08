Walt Disney: Analysten sehen Kursziel von 93,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,16% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittsbewertung von Bankanalysten bei 93,03 EUR – ein Potenzial von +15,15%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 17 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während sich fünf weitere Experten optimistisch zeigen und zum Kauf raten. Sieben haben das Rating “halten” vergeben und zwei sind der Ansicht, dass Investoren ihre Anteile an Walt Disney verkaufen sollten. Insgesamt beträgt der Anteil an Optimisten unter den Analysten +70,97%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit einer...