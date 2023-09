Walt Disney: Analysten sehen Kurspotenzial von +32,15% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie des Unterhaltungskonzerns Walt Disney musste gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -3,62% hinnehmen. In den letzten fünf Handelstagen hat sich somit ein Gesamtverlust in Höhe von -1,84% aufsummiert. Eine Entwicklung, die bei den Bankanalysten Fragen aufwirft.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Walt Disney bei 100,96 EUR gesehen. Sollten die Analysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen und der Markt in Zukunft positiver reagieren als zuletzt, könnte Investoren ein Kurspotenzial von +32,15% winken.

Von insgesamt 17 Analysten wurde die Aktie als starker Kauf bewertet und weitere vier Experten halten einen Kauf der Aktie für sinnvoll. Demgegenüber stehen sieben neutrale Bewertungen sowie zwei Verkaufsempfehlungen.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,13.