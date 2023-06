Walt Disney: Analysten sehen Kurspotential von +34,77% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +2,81% hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +2,46% erreicht. Die Stimmung an der Börse ist entsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 114,38 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +34,77%. Einige Analysten sind jedoch nicht sicher, ob dieses Ziel realistisch ist.

17 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sechs Experten sehen sie optimistisch genug für einen Kauf. Acht Analysten haben sich neutral positioniert und raten zum Halten der Aktie. Somit gibt es noch immer eine Mehrheit an Optimisten mit einem Anteil von +74,19%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Niveau von 4,29.

Zusammengefasst: Das aktuelle Marktumfeld lässt vermuten dass...