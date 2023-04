Walt Disney: Aktuelle Kursentwicklung um +2,11% steigert Optimismus am Markt - Mittelfristiges Kursziel bei 113,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Walt Disney wird aktuell von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 113,78 EUR und somit rund -18,70% unter dem aktuellen Wert.

• Am gestrigen Tag legte die Walt-Disney-Aktie um +2,11% zu.

• Die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage ergibt insgesamt eine Steigerung von +1,97%.

• Das Guru-Rating ist nun auf 4,41 angestiegen.

Die positiven Entwicklungen an den Finanzmärkten in den vergangenen Tagen lassen viele Analysten optimistisch für die Zukunft blicken. Derzeit sehen 81,25% der Analysten die Aktie als starken Kauf oder zumindest noch optimistisch an. Lediglich sechs Experten bewerten das Papier als “halten”.

Es bleibt abzuwarten ob das mittelfristige Kursziel erreicht werden kann und sich damit ein beachtliches Potential...