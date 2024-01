Walt Disney Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Anleger-Stimmung bei Walt Disney in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Analyse zeigt 5 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Stimmung bei den Anlegern.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität und führt daher zu einer neutralen Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walt Disney-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 85, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (61,59) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Walt Disney nach der RSI-Bewertung.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten 19 mal die Einschätzung "Gut" und 2 mal "Neutral" für Walt Disney vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 90,29 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 34,6 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 121,53 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

