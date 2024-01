Walt Disney Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Walt Disney-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 89,31 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 95,36 USD liegt, was einer Abweichung von +6,77 Prozent entspricht. Dies ist ein positives Signal. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 92,42 USD, was einer Abweichung von +3,18 Prozent entspricht, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Walt Disney-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Walt Disney-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 19, während der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Walt Disney-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Walt Disney-Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 17 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 121,63 USD, was einer Erwartung von 27,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Walt Disney-Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

