Walt Disney Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Walt Disney liegt der RSI7 aktuell bei 46,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Walt Disney überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bezüglich der trendfolgenden Indikatoren erhält Walt Disney sowohl für den 50- als auch für den 200-Tage-Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Der Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Analysten haben insgesamt eine positive Einstufung für Walt Disney abgegeben, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 113,67 USD liegt. Dies entspricht einer neutralen Einschätzung, da der Aktienkurs zuletzt bei 112,46 USD notierte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl in den letzten fünf Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die statistische Auswertung von historischen Daten ergab jedoch überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

