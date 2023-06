Walt Disney: Aktie unterbewertet laut Analysten - Kursziel bei 112,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,04 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +38,01%. Trotz einer schwachen Trendentwicklung der vergangenen Handelswoche halten jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung.

Am 21.06.2023 verzeichnete die Walt Disney-Aktie eine Kursentwicklung von -1,24%, was das schlechte Ergebnis der letzten fünf Handelstage (-4,12%) fortsetzt und pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Aktuell empfehlen insgesamt 31 Analysten die Walt Disney-Aktie zum Kauf oder Halten, während nur sechs Experten zu einem Verkauf raten würden. Entsprechend positiv ist mit einem Anteil von +74,19% auch das Guru-Rating ausgefallen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die meisten Bankanalysten sehen in der momentan negativen...