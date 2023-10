Walt Disney: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 94,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +1,15% gezeigt. Insgesamt ergab sich in den letzten fünf Tagen ein leichter Trend mit einem Plus von +0,05%. Die Stimmung der Analysten ist eindeutig positiv und es besteht Optimismus bezüglich des mittelfristigen Kursziels.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 94,18 EUR. Dies entspricht einer möglichen Wertsteigerung von +22,81%, wenn die Prognose der Bankanalysten zutrifft. Von insgesamt 30 bewerteten Experten empfehlen 21 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf und das Guru-Rating bleibt stabil auf einem hohen Wert von 4,13.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch: Während sieben Experten sich neutral verhalten und zwei sogar zum Verkauf raten, bleiben vier weitere vorsichtig optimistisch und sehen weiterhin...