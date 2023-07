Walt Disney: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 104,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktien von Walt Disney werden derzeit laut Analysten falsch eingeschätzt und bieten Investoren ein Potenzial von +33,80%. Das Kursziel liegt aktuell bei 104,85 EUR.

Am 21.07.2023 stieg die Kursentwicklung von Walt Disney um +1,13% an. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine Entwicklung von insgesamt +1,89%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf. Weitere 5 Experten betrachten sie positiv mit einem “Kauf”-Rating und 8 weitere sehen das Papier eher neutral mit einem “Halten”-Rating. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19.

Diese positive Einschätzung lässt Anleger aufatmen und bietet ihnen möglicherweise eine lukrative Investitionsmöglichkeit in die Zukunft des Unternehmens.