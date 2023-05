Walt Disney: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von +28,20%

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 113,79 EUR und bietet ein Potenzial von +28,20%.

• Walt Disney: Gestern mit +0,40% am Finanzmarkt

• Walt Disneys Anteil optimistischer Analysten bei 81,25%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,41

Trotz einer schwachen Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen (-4,39%) halten die meisten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest.

19 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 18 sehen sie als aussichtsreich an.

Lediglich sechs Experten geben eine neutrale Bewertung ab und kein einziger empfiehlt einen Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,41.

Insgesamt ergibt sich somit ein verhalten positives Bild für diese vielversprechende Aktie.