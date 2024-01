Walt Disney Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Walt Disney-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 89,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 95,08 USD weicht um +6,32 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 91,92 USD, sodass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,44 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,17 Punkten, was darauf hinweist, dass Walt Disney überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45,56, was bedeutet, dass Walt Disney hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Walt Disney-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Walt Disney verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab größtenteils positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Walt Disney hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walt Disney-Analyse vom 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...