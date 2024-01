Walt Disney Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Walt Disney-Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren bewertet, sondern auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Walt Disney eher gering war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führte.

Die Stimmung in den sozialen Medien war jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend positive Handelssignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Walt Disney-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 19 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 17 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 121,63 USD führte. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 31,9 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führte.

Aus technischer Sicht erhielt die Walt Disney-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt lag.

Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie also gemischte Bewertungen, wobei die Stimmung in den sozialen Medien und die Analystenbewertungen positiv sind, während die technische Analyse eher neutral ausfällt.

