Walt Disney Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Walt Disney. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Walt Disney daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Walt Disney eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Walt Disney daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Bereich der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie von 89,45 USD als "Neutral" bewertet, da er sich um -0,18 Prozent vom GD200 (89,61 USD) entfernt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 90,84 USD auf, was wiederum ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -1,53 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Walt Disney-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 19 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Walt Disney vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (121,53 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,86 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walt Disney daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

