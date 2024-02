Walt Disney Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Walt Disney-Aktie erhält von Analysten eine grundsätzlich positive Einschätzung. Von insgesamt 12 Bewertungen sind 10 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Allerdings ergab eine Analyse der Empfehlungen des letzten Monats eine durchschnittliche Einschätzung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 113,67 USD, was eine potenzielle Performance von 5,5 Prozent erwarten lässt. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 69 für die Walt Disney-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 28,87 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Walt Disney.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Walt Disney diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen eine gemischte Einschätzung der Walt Disney-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.

Sollten Walt Disney Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...