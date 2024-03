Walt Disney Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analystenmeinung zu Walt Disney ist insgesamt positiv. In den letzten 12 Monaten gab es 10 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 113,67 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 1,07 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 46,72 Punkten und wird daher als neutral eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überverkaufssituation an und wird daher positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Walt Disney. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergeben überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie von Walt Disney.

