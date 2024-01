Walt Disney Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Walt Disney-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 89,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 95,08 USD weicht somit um +6,32 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 91,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht hier um +3,44 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Walt Disney-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 19 Bewertungen lauten 17 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Walt Disney. Das Kursziel der Analysten liegt bei 121,63 USD, was einer zukünftigen Performance von 27,92 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird der Wert für Walt Disney auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,17 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 45,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Walt Disney-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Walt Disney wird auch positiv bewertet. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die betrachteten Handelssignale deuten auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

