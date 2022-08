Walt Disney: Die Aktie, die ich niemals verkaufe

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Ich verkaufe die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) niemals. Tatsächlich habe ich die Anteilsscheine zuletzt sogar noch nachgekauft. Aber das ist ein anderes Thema. Im Endeffekt sehe ich hinter dieser Aktie jede Menge, was mir gefällt. Aber auch das ist nicht der springende Punkt: Das Gesamtpaket ist nämlich einfach gigantisch.

Blicken wir heute auf Walt Disney und das, was diese Top-Aktie ausmacht. Oder auf die Gründe, weshalb es ausgerechnet diesen Namen trifft.

Walt Disney: Darum verkaufe ich diese Aktie niemals

Hinter Walt Disney steckt vieles, was langfristig Potenzial hat. Oder, wenn wir es auf die momentanen Themenfelder beziehen: Es gibt für jede Marktphase etwas. Sowohl bei Inflation aber auch für Wachstum. Das sind die zwei Gegensätze, die zwar eine große Angriffsfläche für mögliche Baustellen bieten. Aber in Summe auch Qualität, die über kurz oder lang zu soliden Wertsteigerungen führen sollte. Im Endeffekt ist es das, worum es geht.

Zum einen ist hier der qualitative Freizeitparkbereich mitsamt Kreuzfahrten und (noch) Kinofilmen. Ich sehe diesen Bereich als den Qualitätsbereich, mit dem das Management solide Umsätze und freie Cashflows einfahren kann. Aufgrund starker Inhalte und Franchises wie Star Wars oder auch Marvel und der Exklusivität, was die Freizeitparks angeht, sehe ich eine solide Pricing-Power, die jetzt gegen Inflation helfen kann. Das Interesse sollte trotzdem groß bleiben. Das ist ein profitabler Kern, der langfristig zu Wertsteigerungen führen sollte.

Aber der US-Konzern Walt Disney besitzt auch den Esprit einer Wachstumsaktie. Der Streaming-Bereich ist nicht nur momentan ein Grund, warum die Aktie offensichtlich so stark fällt. Nein, es ist mit Hulu, ESPN+ und Disney+ auch ein wirklich starker Geschäftsbereich, der mehr als 200 Mio. Nutzer zu einem Abonnement gebracht hat. In Zukunft kann die Tendenz auch hier weitergehen, selbst wenn sich der Markt entwickelt. Schließlich kann mit digitaler Werbung eine neue Phase des Marktwachstums eingeläutet werden. Gelingen zweistellige Wachstumsraten langfristig, so sehe ich auch hier ein Wertsteigerungspotenzial.

Viele Vorzüge

Walt Disney besitzt daher als Top-Konzern wirklich eine Menge: Qualität, Wettbewerbsvorteile, Pricing-Power, einen Megatrend, ein starkes Geschäftsmodell im Bereich der Freizeitgestaltung. All das ist ein zeitloser Selbstläufer. Perspektivisch kann es noch neue Optionen geben. Zum Beispiel das Metaversum, das in den Freizeitparks Einzug finden kann. Wer weiß, in welche Richtung sich der Unterhaltungsbereich und der US-Konzern weiterentwickeln.

Es dürfte nicht immer alles rundlaufen, wenn wir auf die Aktie von Walt Disney schauen. Die Corona-Pandemie hat das ein weiteres Mal gezeigt. Aber es ist trotzdem ein zeitloses Gesamtpaket mit Wachstum, Qualität, soliden Ergebnissen und Cashflows. Im Kern ist es das, worum es geht.

Der Artikel Walt Disney: Die Aktie, die ich niemals verkaufe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022