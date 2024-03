Walt Disney Aktie: Das gab es noch nie!

Die Anleger-Stimmung bei Walt Disney in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Zudem wurden 6 negative und 3 positive Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Walt Disney in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer bewegt sich somit in den grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde über Walt Disney weniger diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Von den insgesamt 12 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Walt Disney-Aktie sind 10 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Walt Disney gibt, liegt der Durchschnitt der Kursziele bei 113,67 USD, was zeigt, dass die Aktie um -1,9 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Walt Disney somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Walt Disney liegt bei 22,51, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

